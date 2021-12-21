«Все отобрала!»: Владимир Шевельков обвинил Светлану Дружинину в своих бедах

Как отметил актер, именно он позволил режиссеру проявить себя на съемках «Гардемаринов».

Актер Владимир Шевельков заявил, что от съемок в картине «Гардемарины, вперед!» у него остались не очень хорошие впечатления и воспоминания. Весь творческий процесс он назвал обыкновенной помойкой.

«Из хорошего — только наша дружба с Димой Харатьяном и Сергеем Жигуновым. Я был известен и до «Гардемаринов». Какие шансы Светлана Дружинина мне дала? Наоборот — все отобрала! Это мы Светлане Сергеевне дали шанс проявить себя, согласившись у нее сниматься и сумев стать командой». Владимир Шевельков

Как отметил Владимир Шевельков, все последующие части «Гардемаринов» были уже не так интересны зрителю. При этом он заметил, что Светлана Дружинина снимала продолжения «Гардемаринов» не на свои средства, а на государственные, сообщает eg.ru.

Напомним, что фильм «Гардемарины, вперед!» вышел на экраны в 1988 году. Картина снималась в 1986 и 1987 году.

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