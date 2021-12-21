Прелести наружу: Каменских в корсетном платье красиво открыла грудь с пуш-ап

Певица Настя Каменских не только востребованная исполнительница, но и желанная гостя на любом мероприятии, шоу, интервью. Как у многих звезд, сейчас ее график расписан по минутам. Но она находит время на общение с подписчиками.

Накануне Каменских показала в микроблоге, как посетила эфир на радио, а затем поспешила на съемочную площадку шоу «Маска» (в Украине снимается своя версия), где является членом жюри.

Каждый выпуск Каменских примеряет новые и неожиданные образ. И в этот раз получилось нечто похожее на стиль Дженнифер Лопес. Настя показала себя в корсетном платье из серебристых пайеток, из декольте которого наружу рвались ее пышные прелести. Звезда с удовольствием позировала для подписчиков и поделилась видеороликом в Сети.

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