Любит подразнить: Каменских в откровенном декольте до талии показала упругие полушария

Певица опубликовала видео у себя в микроблоге.

Звезда украинской сцены Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдонимом NK и оставила в прошлом дуэт «Потап и Настя», находится в Египте. Туда артистка прилетела не столько отдыхать, сколько выступать.

Первый концерт у Каменских состоялся в первый же день прилета. Вечером красотка блистала на сцене местного отеля, и показала свой роскошный наряд.

Певица подчеркнула фигуру алым платьем с откровенным декольте до самой талии. Она сняла видео, на котором позировала снизу вверх, и в выгодном ракурсе показала упругие полушария груди. Девушка обожает демонстрировать свои прелести, появляясь иногда перед онлайн-публикой и вовсе без одежды.

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