«Очень красиво!»: Лобода запечатлела младшую дочку в розовом платье-джемпере у елочки

Светлана Лобода является популярной украинской исполнительницей. Она не раз вспоминала, как ездила на «Евровидение». Тогда певица отдала большие деньги за декорации, ради которых прождала квартиру.

Теперь же она путешествует на частных самолетах, а также появляется на модных показах. Артистка не скрывает, что хорошо зарабатывает и помогает всей своей семье. А вот детей звезда перевезла в Европу.

Обычно Лобода часто берет с собой на гастроли старшую дочку Евангелину. Девочка очень любит читать книги. А вот младшую наследницу Тильду артистка пока оберегает от лишнего внимания.

Но на этот раз она засняла кроху в домашней обстановке у елки. По всей видимости, возлюбленный подарил артистке роскошный букет белых роз с экспозицией в виде павлина. Девочка разглядывала букет. Она была в розовом платье-джемпере и носочках. Светлана ласкова трогала ее за хвостик.

«Очень красиво!» — отметила звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Тильда подросла. «Какая прелестная малышка», «Боги, кроха с таким звонким голоском», «Роскошный букетик, Светлана», «А у вас дома так хорошо», «Как выросла Тиля», «Вы чудесная мамочка», «Что за розовое чудо!», «Уже большая», — прокомментировали пост пользователи Сети. К слову, позже Лобода показала еще одно фото дочки, скрыв ее лицо.

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