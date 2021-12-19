Словно Царевна-Лебедь: Бузова вслед за Барановской облачилась в роскошное платье с модными перьями марабу

В этом сезоне пушистые аксессуары и украшения в тренде.

Стилист и ведущий Александр Рогов рассказал, что в моду вошли наряды с перьями марабу, а также боа. Теперь эти пушистые украшения и декоративные элементы можно увидеть не только на праздничных нарядах, но и в повседневных образах.

Тренд уже поддержала Юлия Барановская, которая выбрала для появления на шоу «Модный приговор» шоколадное платье с вертикальной оторочкой в виде перьев.

Вслед за ней на белорусском «Х-Факторе» предстала в перьях и Ольга Бузова. Напомним, в этой программе она выполняет роль наставника у начинающих артистов.

Звезда облачилась в белоснежное платье с перьевым веером в области шеи, а голову венчала жемчужным украшением, напоминая своим обликом Царевну-Лебедь.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.