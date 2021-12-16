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Трио первых: Загитова с Киркоровым и Навкой пустилась в пляс на чемпионском пьедестале

Фигуристка, в отличие от партнеров, была в этот момент в коньках.

Трио первых: Загитова с Киркоровым и Навкой пустилась в пляс на чемпионском пьедестале
Алина Загитова. Фото: Global Look Press

Звезда фигурного катания Алина Загитова в этом сезоне снова стала ведущей телепроекта «Ледниковый период» на Первом канале. Периодически чемпионка показывала подписчикам в Сети кадры закулисья шоу. Не стал исключением и финал проекта.

Имена победителей, увы, Загитова не раскрыла, но показала, кто взошел на пьедестал телепроекта. Это были члены жюри Татьяна Навка и Филипп Киркоров, которые составили ей компанию на самой вершине постамента.

Причем, звездное трио синхронно пустилось в пляс. Загитова, в отличие от своих партнеров, была в коньках, но справилась с задачей блестяще.

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«Ледниковый период»Алина ЗагитоваНовости googleТатьяна НавкаФилипп Киркоров