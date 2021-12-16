«Тренировки проходят бесплатно»: Муцениеце озвучила гонорары участников «Ледникового периода»

Как отметила актриса, на льду она с партнером проводит порой по шесть часов в день.

Актриса Агата Муцениеце в эфире «Драйв-шоу» на «Авторадио» озвучила гонорары участников проекта «Ледниковый период», который идет на Первом канале.

«Непрофессиональные участники зарабатывают за каждое выступление от ста до двухсот тысяч рублей. При этом тренировки проходят совершенно бесплатно. Их продолжительность составляет до шести часов в день». Агата Муцениеце

Как отметила Агата Муцениеце, сумма гонораров может изменяться. Все зависит от уровня фигурного катания, продемонстрированного на проекте. Кроме того, немаловажную роль играет время, которое участник проводит на шоу. Те, кто задерживается дольше и получают больше.

Напомним, что Агата Муцениеце на шоу «Ледниковый период» выступает в паре с фигуристом Александром Энбертом. Их пара считается одной из самых красивых на шоу.

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