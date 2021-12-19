Умер режиссер фильма «Мы из будущего» Андрей Малюков

О кончине Андрея Малюкова сообщила его двоюродная сестра Наталья Бондарчук.

На 73-м году жизни скончался известный режиссер, снявший фильм «Мы из будущего», Андрей Малюков.

О его смерти на своей странице в социальной сети сообщила режиссер и двоюродная сестра покойного Наталья Бондарчук.

«Сегодня, в день памяти Святителя Николая, ушел из жизни мой любимый двоюродный брат, Народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, продюсер Андрея Малюков», — написала Наталья Бондарчук.

Она добавила, что причиной смерти ее брата, ушедшего из жизни 19 декабря, стал коронавирус.

«В последние годы он тяжело болел, но унес его из жизни ковид. Лучшей памятью об Андрее будут просмотры его фильмов. Светлая тебе память, мой любимый брат! Наши мамы, Инна Макарова и Нина Макарова, — родные сестры. У нас одна бабушка, которая воспитывала нас, — сибирская писательница Анна Герман», — заключила Наталья Бондарчук.

Помимо фильма «Мы из будущего», Андрей Малюков снял сериалы «Спецназ», «Грозовые ворота», «Побег» и другие.

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