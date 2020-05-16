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Старшая дочь Климовой пронзительно исполнила «Песню Нины» из фильма «Мы из будущего»

Как отметила Елизавета Хорошилова, композицию она посвящает своей матери.

Старшая дочь Климовой пронзительно исполнила «Песню Нины» из фильма «Мы из будущего»
Дочь Климовой спела песню из фильма "Мы из будущего"/http://globallookpress.com/

Дочь актрисы Екатерины Климовой от первого брака Елизавета Хорошилова в stories Instagram пронзительно исполнила «Песню Нины» из кинофильма «Мы из будущего». Как известно, в этой картине снялась ее звездная мама. Именно она поет композицию с красивыми словами «За все спасибо, добрый друг».

Елизавета Хорошилова. Фото
Елизавета Хорошилова прекрасно поет. Фото: https://www.instagram.com/khrsh.lv/

«Посвящаю тебе», — заявила Елизавета Хорошилова и поставила сердечко.

Картина «Мы из будущего», в которой Екатерина Климова сыграла медсестру Нину из санитарного батальона, вышла на широкие экраны в 2008 году. Это одна из самых ярких ролей актрисы. «Песня Нины» в исполнении Екатерины Климовой, безусловно, стала одним из главных украшений ленты, у которой потом вышло продолжение.

Ранее Екатерина Климова рассказывала, что когда снималась в этой картине, то была беременной. Любопытно, что во второй части по сюжету она ждет ребенка. При этом в тот момент в положении звезда не была.

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Екатерина КлимоваЕлизавета ХорошиловаФильм "Мы из будущего"
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