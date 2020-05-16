Старшая дочь Климовой пронзительно исполнила «Песню Нины» из фильма «Мы из будущего»

Дочь актрисы Екатерины Климовой от первого брака Елизавета Хорошилова в stories Instagram пронзительно исполнила «Песню Нины» из кинофильма «Мы из будущего». Как известно, в этой картине снялась ее звездная мама. Именно она поет композицию с красивыми словами «За все спасибо, добрый друг».

«Посвящаю тебе», — заявила Елизавета Хорошилова и поставила сердечко.

Картина «Мы из будущего», в которой Екатерина Климова сыграла медсестру Нину из санитарного батальона, вышла на широкие экраны в 2008 году. Это одна из самых ярких ролей актрисы. «Песня Нины» в исполнении Екатерины Климовой, безусловно, стала одним из главных украшений ленты, у которой потом вышло продолжение.

Ранее Екатерина Климова рассказывала, что когда снималась в этой картине, то была беременной. Любопытно, что во второй части по сюжету она ждет ребенка. При этом в тот момент в положении звезда не была.