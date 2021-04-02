«В последние годы все было непросто»: Бондарчук объяснила, почему ее брат ушел от первой жены

Сестра режиссера Федора Бондарчука — Наталья — объяснила, почему ее звездный брат ушел несколько лет назад от первой жены известной модели Светланы Бондарчук к молодой актрисе Паулине Андреевой.

«В последние годы у них все было непросто. Света не понимала его сложную нервную организацию. Любила, но не понимала. А Паулина, видимо, прирожденный психолог. С ней брат стал как новенький».

Наталья Бондарчук

Как отметила Наталья Бондарчук, из-за пандемии она брата видит в последние месяцы нечасто. При этом она призналась, что сама уже переболела коронавирусом. Режиссер поздравила Федора с рождением в его новой семье наследника. Женщина надеется подержать в самое ближайшее время маленького Ваню на руках. У нее, кстати, и самой есть сын Иван. Актриса пожелала, чтобы у брата в будущем родилась еще и дочка. Причем хочет, чтобы они с Паулиной назвали ребенка Машей, сообщает портал eg.ru.

Напомним, что Федор Бондарчук развелся с первой женой в 2016 году. У них в браке родились двое детей — сын Сергей и дочь Варвара. С актрисой Паулиной Андреевой Бондарчук сыграл свадьбу в 2019 году. Их сын Ваня появился на свет в начале марта 2021 года.

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