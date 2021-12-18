Милохин о страсти с Медведевой: «Мы тренировали номер, когда мама Жени уходила, стеснялись»

В одиннадцатом выпуске популярного проекта «Ледниковый период» Евгения Медведева и Даня Милохин показали такую страсть, что едва не растопили каток.

«Я видела жизнь, сексуальность, женственность, — воскликнула Наталья Бестемьянова. – Даня, спасибо тебе за такую Женю!»

Милохин обаятельно признался, что этот номер они с Женей стеснялись репетировать:

«Мы тренировались, только когда мама Жени уходила. Она сейчас увидела постановку. Я думаю, мне хана».

Алексей Ягудин, в свою очередь, заметил, что назвал бы этот номер «18+».

В итоге судьи поставили ребятам все шестерки.

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