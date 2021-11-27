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Первый канал рассказал, почему 27 ноября не покажет шоу «Ледниковый период»

Вместо очередного выпуска шоу будут транслировать крупное спортивное событие.

Первый канал рассказал, почему 27 ноября не покажет шоу «Ледниковый период»
Жюри шоу «Ледниковый период». Фото: globallookpress.ru

Первый канал рассказал, почему 27 ноября не покажет шоу «Ледниковый период». Очередной субботний выпуск перенесли на 4 декабря. Возможно, поклонники шоу смогут увидеть два выпуска в одну из суббот.

Вместо девятого выпуска шоу «Ледниковый период» будут транслировать шестой этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2021/2022. Крупное спортивное мероприятие проходит в Сочи с 26 по 28 ноября.

«Выпуск с 27 ноября перенесли на 4 декабря. Но говорить, что шоу закончится на неделю позже, не стоит. Пока дата финала неизвестна, есть шанс, что могут нагнать график», — рассказали представители Первого канала Woman.ru.

Хореограф шоу Илья Авербух считает Гран-при уважительной причиной, для переноса выпусков «Ледникового периода».

«В грядущую субботу эфира не будет по уважительной, на мой взгляд, причине. На этой неделе проходит один из знаковых предолимпийских стартов в нашей стране — Гран-при России по фигурному катанию в Сочи. Я нахожу абсолютно верным решением показывать все соревнования, чтобы вы могли увидеть выступления наших спортсменов, нашей сборной, тех, кто будет представлять нас на Олимпиаде в прямом эфире. Я сам отправлюсь в Сочи на один день, и буду комментировать танцы на льду для вас», — поделился фигурист в своем Instagram.

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