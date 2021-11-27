Первый канал рассказал, почему 27 ноября не покажет шоу «Ледниковый период». Очередной субботний выпуск перенесли на 4 декабря. Возможно, поклонники шоу смогут увидеть два выпуска в одну из суббот.

Вместо девятого выпуска шоу «Ледниковый период» будут транслировать шестой этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2021/2022. Крупное спортивное мероприятие проходит в Сочи с 26 по 28 ноября.

«Выпуск с 27 ноября перенесли на 4 декабря. Но говорить, что шоу закончится на неделю позже, не стоит. Пока дата финала неизвестна, есть шанс, что могут нагнать график», — рассказали представители Первого канала Woman.ru.

Хореограф шоу Илья Авербух считает Гран-при уважительной причиной, для переноса выпусков «Ледникового периода».

«В грядущую субботу эфира не будет по уважительной, на мой взгляд, причине. На этой неделе проходит один из знаковых предолимпийских стартов в нашей стране — Гран-при России по фигурному катанию в Сочи. Я нахожу абсолютно верным решением показывать все соревнования, чтобы вы могли увидеть выступления наших спортсменов, нашей сборной, тех, кто будет представлять нас на Олимпиаде в прямом эфире. Я сам отправлюсь в Сочи на один день, и буду комментировать танцы на льду для вас», — поделился фигурист в своем Instagram.

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