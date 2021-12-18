Алина Загитова предстала в «Ледниковом периоде» в шикарном модном платье с откровенным декольте

Фигуристка Алина Загитова – является ведущей популярного шоу Первого канала «Ледниковый период». В каждом выпуске она демонстрирует стильные наряды. Полуфинал проекта – не стал исключением.

В одиннадцатом выпуске Загитова вышла на лед в шикарном модном платье телесного цвета с рукавами-фонариками и чрезмерно откровенном декольте. Надо сказать, что выглядела Алина потрясающе.

Загитова ведет «Ледниковый период» в паре с Алексеем Ягудиным. Спортсмен недавно признался, что раньше Алине было сложно, но сейчас она втянулась.

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