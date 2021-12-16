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Натуральная и сияющая: Алина Загитова показала, какую елочку нарядила себе к Новому году

Фигуристка отдала предпочтение небольшому деревцу.

Натуральная и сияющая: Алина Загитова показала, какую елочку нарядила себе к Новому году
Алина Загитова. Фото: Global Look Press

Звезда льда Алина Загитова, как и многие другие знаменитости, с нетерпением ждет Нового года. Чемпионка уже подготовилась — она выбрала наряд для встречи праздника и установила елочку.

Как выглядит символ Нового года, Загитова показала своим поклонникам в микроблоге. Девушка отдала предпочтение натуральному дереву небольшого размера и нарядила его, соблюдая принцип золотой середины — получилось красиво и не перегружено.

Алина Загитова. Фото: instagram.com/azagitova/

Фигуристка запечатлелась у своей елочки, предварительно включив на ней огоньки. Сияющая лесная красавица пришлась по душе подписчикам звезды, как и сама Алина на снимке.

«Твоя улыбка ярче елочки. Продолжай цвести радовать», «Так уютно у Алины», «Атмосфера Нового года», «Алина красавица! Фотка такая теплая, домашняя, уютная», «Какая красивая елка и ты красивая», — написали в комментариях.

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