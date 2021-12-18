Королевская сказка: как выглядит Сандрингемский дворец Елизаветы II

На Рождество Елизавета II обычно уезжает в Сандрингемский дворец, что в 160 км к северу от Лондона. В поместье, которое перешло к ней, как к правящему монарху, собирается вся большая королевская семья. Они обмениваются поздравлениями и подарками.

Правда, пока неясно, будет ли мероприятие проходить в этом году. Ведь предрождественский обед в Виндзорском замке Елизавета II уже отменила из-за вспышки новой коронавируса в Великобритании.

Британцы могут посетить территорию Сандрингемского замка летом, но вход во дворец, по понятным причинам, всем желающим запрещен. Именно поэтому, чтобы поклонники королевской семьи увидели немного больше, в инстаграме появился аккаунт замка.

На фотографиях, размещенных на странице, можно увидеть гостиную, которую королева Виктория описала в своем журнале за 1871 год как «очень длинную и красивую». Нельзя не согласиться. Об этом пишет Style Caster.

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