Отменила планы: Елизавета II внесла изменения в празднование Рождества

Ее Величество пошла на такой шаг из-за вспышки коронавируса в Великобритании.

По многолетней традиции Елизавета II собирает всех членов своей семьи в Сандрингемском замке, чтобы вместе отметить Рождество и обменяться подарками. А в преддверии пышного праздника, Ее Величество обычно устраивает праздничный обед в Виндзорском замке. В этом году планировали сделать так же. Однако буквально за неделю до праздника королева приняла важное решение – она отменила праздник.

«Предрождественский семейный обед не состоится из-за вспышки коронавируса в Великобритании. Это решение было принято из опасений, что мероприятие поставит под угрозу рождественские планы слишком многих людей», — пишет Express.

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Тем временем от празднования Рождества в Сандрингеме королева пока не отказывается. Ранее стало известно, что Елизавета II готовит подарки для всех членов семьи, Меган и Гарри тоже отправит презенты от своего имени, правда, формальные.

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