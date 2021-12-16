С улыбкой на лице: Елизавета II появилась на публике в приподнятом настроении

В октябре у Елизаветы II возникли проблемы со здоровьем. После ночи в больнице врачи посоветовали королеве отдохнуть две недели и отказаться от рабочих поездок и встреч.

Похоже, отдых пошел на пользу Ее Величеству. Накануне она провела встречу в Виндзорском замке. Королева приветствовала султана Омана Хайсама бен Тарика и его жену Ахад бинт Абдуллу. 95-летний монарх надела белое платье с жемчужным ожерельем и сапфировой брошью и сияла от счастья.

Напомним, Рождество Елизавета II планирует провести в Сандрингемском замке в окружении детей и внуков. Это будет первый за последние 73 года праздник, когда рядом не будет только мужа, принца Филипп. Монарх скончался в апреле на сотом году жизни.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.