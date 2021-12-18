«Мой муж – гений!»: Арзамасова самозабвенно поздравила Авербуха с 48-летием

В день рождения Ильи Авербуха, который фигурист отмечает 18 декабря, актриса Елизавета Арзамасова первой поздравила в Сети именинника.

Жена чемпиона и постановщика шоу «Ледниковый период» публично обратилась к мужу в день его 48-летия, самозабвенно и трогательно подбирая особые слова.

«Все самые важные слова — тайные. Все самое главное — дома. А то, чего хочется пожелать громко, так, — чтобы на всю «вселенную»: обязательно будь счастлив! В каждом дне! В каждом шаге! Обязательно будь здоров! Обязательно — смел и свободен в творчестве! Горжусь и восхищаюсь! И без всякого стеснения заявляю: мой муж — гений! Во всех проявлениях! С Днем Рождения, Илюша!», — написала актриса.

Звезда сериала «Папины дочки» и фигурист вместе уже второй год. Они сыграли свадьбу в конце 2020-го, а в середине августа Арзамасова подарила Авербуху сына Льва. Но по сей день находятся хейтеры, которым не дает покоя их разница в возрасте — Лиза на 21 год младше Ильи.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!