Сладко спит на папиной груди: Костенко и Тарасов показали лицо крошки-сына

Долго скрывать младенца за смайликами пара не стала.

В дружной семье Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова в конце октября случилось пополнение. На свет появился долгожданный сынок, которого назвали Алешей, и теперь молодые родители не могут надышаться на него. И мама, и папа одинаково заботливо ухаживают за крохой.

В канун Нового года всем многодетным семейством звездным отправились на фотосессию. Одинаково нарядившись, родители и дети старались запечатлеть самые теплые и трогательные моменты на память.

Тарасов с младенцем на груди фотографировался с дочками, когда Костенко попросила их сплясать. И в суматохе танцев они позабыли прикрыть личико своего крохи-сына, который сладко спал, прижавшись пухлой щекой к теплому папе.

На кого именно поход мальчик, пока говорить рано – детки сильно меняются в первые несколько месяцев своей жизни. Так что возможность поспорить или сравнить у поклонников пары еще впереди.

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