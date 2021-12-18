Вся из сусального золота: Лорак щегольнула мини-платьем с декором из потали и бахромы

Наряд с драгоценными убранствами ослепительно отблескивал и переливался.

Певица Ани Лорак тщательно подходит к выбору концертного гардероба. Среди ее нарядов для сцены в основном платья, декорированные блестящими элементами вроде пайеток, цепей, бусин и страз.

На сей раз Лорак предстала за кулисами в мини-платье с отделкой под сусальное золото. Фрагменты потали притягивали взгляд к своему оригинальному рельефу, а удлиненная бахрома на зоне декольте в постоянном движении переливалась золотистым блеском.

Завершили золотистый образ Лорак колготки в сеточку и туфли на массивной подошве. Красотка показала себя на видео, которым поделилась в микроблоге.

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