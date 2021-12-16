Хромченко назвала писком сезона: Лорак вышла на прогулку в трендовых брюках этой зимы

Певица следит за модой и на каждый день выбирает актуальные образы.

Певица Ани Лорак даже в повседневности выбирает не простой кэжуал, который обожает, а самый модный. Звезда любит этот практичный и комфортный стиль, и по ее образам легко угадать, что именно сейчас на пике трендов.

Накануне Лорак отметилась на прогулке в стильном кроп-пуховике, покорившем модниц уже не в первый раз, и трендовых брюках фасона джоггеры, которые в нынешнем сезоне стали настоящим хитом, о чем рассказывала стилист Эвелина Хромченко.

«Свободные брюки, довольно широкая модель — это просто писк сезона», — подчеркивала ранее Хромченко.

Певица выбрала брюки оттенка пыльной розы. Отличает трендовую модель штанов более свободный фасон и резинка на щиколотке.

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