Эффектное зрелище: Туктамышева в мини-бикини исполнила вертикальный шпагат на пляже

Звезда фигурного катания в компании подруг показал свою гибкость.

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева у себя на страничке в Instagram разместила видеоролик с отдыха в компании подруг.

На видео Туктамышева в бикини, скомплектованном из красного лифа и черных плавок, подурачилась с подругами, демонстрируя различные элементы, а заодно и свою растяжку. Спортсменка с легкостью подняла ногу вверх, продемонстрировав вертикальный шпагат.

«Рада, что вы есть!», — обратилась спортсменка к девочкам. Озвучку красотка выбрала юмористическую – про то, что любит дружить с «припадочными».

Подписчики оценили чувство юмора любимицы, а также ее форму и фигуру в комментариях.

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