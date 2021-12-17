В ожидании Тимати: новая пассия рэпера в Дубае раскинулась ногами вверх прямо на капоте авто

Красавица Саша Дони из Киева по-прежнему будоражит поклонников Тимати своей загадочностью и активностью. Девушка неоднократно отдыхала с рэпером, прослыла его новой девушкой, и, судя по всему, они снова встретятся в Дубае, куда прилетела блондинка.

Пока Юнусов доводит дела до конца в Москве, его юная подруга времени даром не теряет. Саша Дони по прилете на популярный курорт отправилась на автопрогулку по городу.

Счастливая красотка в предвкушении отличного отдыха, который ждет ее впереди, устроила фотосессию на капоте респектабельного автомобиля. Она возлежала на капоте машины, раскинув вверх ноги и радостно глядя в небо.

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