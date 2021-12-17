Теперь официально: стало известно, кто займет кресло Александра Градского в финальных программах шоу «Голос»

В эту пятницу, 17 декабря, состоится четвертьфинал десятого сезона шоу «Голос». Как известно, эти выпуски проходят в прямом эфире.

Несколько недель поклонники проекта гадают, кто же займет кресло наставника проекта «Голос», ныне покойного Александра Градского в финалах.

Интригу раскрыл генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

«Вместо Градского никто», — лаконично прокомментировал Константин Эрнст.

Константин Львович добавил, что судьбу участников команды Градского будут решать телезрители. Он также опроверг появлявшиеся ранее сообщения о том, что наставником «Голоса» вместо Александра Градского может стать известная певица и педагог Лариса Долина.

«Мы никогда не рассматривали ни одну кандидатуру на замену Градского. Это ложь», — цитируют РИА Новости Константина Эрнста.

Напомним, Александр Градский умер 28 ноября. Последние съемки шоу «Голос» с его участием состоялись 18 ноября. Это были «Нокауты», программы вышли в эфир Первого канала уже после смерти Градского — 3 и 10 декабря.

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