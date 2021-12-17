«Лет десять назад начал меняться»: Ревва объяснил, почему сжег все фотографии времен Comedy Club

Как отметил шоумен, надо смотреть в зеркало и говорить, что ты самый красивый.

Шоумен Александр Ревва в проекте «Что было дальше?» объяснил, почему сжег все фотографии времен своего участия в Comedy Club.

«В 2005 году на Comedy Club ты был урод-уродом», — закричали гости проекта, разговаривая о прошлом шоумена.

«Я не могу смотреть на те свои фотографии. Это страшно. Я все сжег фотографии. Хотя в Интернете они все равно ходят. Это не я. Ребенок иногда подходит и спрашивает: «Папа, неужели это ты?» Я отвечаю, что это не я. Я десять лет назад начал меняться. Пирожкову же десять лет. С тех пор стал говорить, что я самый красивый. Это надо говорить в зеркало». Александр Ревва

Напомним, что Александр Ревва начал участвовать в Comedy Club в 2006 году. Сейчас он порой появляется в шоу как гость, где рассказывает о своих успехах в кино и на сцене.

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