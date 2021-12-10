«Ревва аппетитно кушал, а Лера пыталась найти ножки»: Пригожин показал, как проходят съемки нового сезона «Маски»

Новый сезон шоу «Маска», который показывает НТВ, не за горами. Съемки уже идут полным ходом. В жюри знакомые всем лица — Валерия, Александр Ревва, Филипп Киркоров. Продюсер Иосиф Пригожин в своем инстаграме показал, как проходит процесс.

«Вчера съемка «Маски» закончилась в 6 утра. Я молча завидовал всем, кто аппетитно кушал, особенно Александр Ревва. Лера пыталась найти в интернете ножки одного из участников шоу. Филипп тоже был увлечен перепиской, а я был просто голодным оператором», — написал Пригожин.

Напомним, победителем прошлого сезона популярного шоу стал певец Джони. До финальных выпусков проекта дошли также Юсиф Эйвазов, Кирилл Туриченко, Юлия Паршута.

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