«Разводишься с женой»: узнав, с кем Ревва будет делать дуэт, Ургант рассекретил его планы

Александр Ревва в этом году празднует 10-летие своей певческой карьеры в образе Артура Пирожкова. Артист даже получил премию «Муз-ТВ» как лучший исполнитель 2020 года, а этой осенью собирался выступить с большим сольным концертом в «Крокусе».

Своими планами Ревва поделился с Иваном Ургантом накануне, придя к нему в гости на вечернее шоу. Он хотел заинтриговать поклонников, объявив о предстоящем дуэте с одной из мировых знаменитостей, но имя называть не захотел.

За него это сделал Иван Ургант. «Ты не можешь говорить, с кем? С Кайли Миноуг!», — рассекретил планы Реввы Ургант. И объяснил: «Как я об этом узнал? У меня есть фотография, которую ты прислал, и на этой фотографии ты, твоя жена и Кайли Миноуг. И я подумал: ну если ты будешь выбирать, с кем писать дуэт, конечно, Кайли ты выберешь. С женой ты и так попоешь!».

О том, как они встретились с Миноуг и договорились сотрудничать, Ревва все-таки поведал. Они с женой за границей побывали на концерте исполнительницы, попали к ней за кулисы. Общение затянулось на целый вечер, они поужинали вместе, обменялись телефонами.

Ургант не мог поверить своим ушам, что такое возможно – оказаться в компании мировой звезды на целый вечер. Да еще и так просто договориться с ней о дуэте. Тогда Ревва решил раскрыть свой секрет.

«Ты разводишься с женой и женишься на Кайли Миноуг!», — осенило Урганта, который решил озвучить признание Реввы. Но гость не то хотел сказать: «У меня есть ивент-компания мирового уровня, и моя компания ее привезла. А я в договоре включил, что фотография и ужин».

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