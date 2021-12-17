Арнольд, готовься: Кэтрин Шварценеггер беременна вторым ребенком

Американская писательница и ее муж-актер Крис Прэтт ждут появления на свет еще одного малыша.

Арнольд Шварценеггер станет дедом во второй раз! Его старшая дочь Кэтрин ждет второго ребенка со своим мужем-актером Крисом Прэттом.

О новой беременности писательницы сообщило издание People, ссылаясь на ряд источников, подтвердивших радостную новость. Второй ребенок звездной пары должен родиться в 2022 году.

Напомним, что Крис Прэтт женился на Кэтрин Шварценеггер в 2019 году, в августе 2020-го у них родилась дочь Лайла. Для звезды фильмов «Стражи галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры» это второй брак и второй ребенок. Но теперь он станет отцом в третий раз, сделав очередной подарок своему знаменитому тестю — «железному Арни».

Добавим, что 13 декабря Кэтрин исполнилось 32 года. Звездный муж трогательно поздравил ее в соцсетях.

«Ты такая замечательная жена, мать, мачеха и спутница жизни. Я просто не могу представить, как бы я существовал без тебя. Ты красива, крепка, рассудительна, глубоко вдумчива, необычайно умна, настоящая начальница, вечно целеустремленная и общаешься как никто другой. Спасибо тебе за все, — написал Крис в Instagram. — Спасибо за то, что ты так поспособствовала моему росту за последние несколько лет. Мы настолько хорошо вписываемся в жизнь друг друга, что наш союз является ежедневным напоминанием о том, что бог заботится о нас».

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