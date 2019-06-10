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Прэтт перед свадьбой с дочерью Шварценеггера сыграл в гольф

Звезда «Стражей Галактики» отправился на поле для гольфа в компании друзей.

Прэтт перед свадьбой с дочерью Шварценеггера сыграл в гольф
Крис Прэтт сыграл перед венчанием в гольф. Фото: Global Look Press

Крис Прэтт, судя по всему, не слишком волновался перед венчанием с дочерью Арнольда Шварценеггера Кэтрин. Всего за несколько часов до свадьбы, актер в компании приятелей отправился на поле для гольфа, чтобы сыграть партию-другую.

Вместе с ним в игре приняли участие звезда «Изгоев» Роб Лоу с младшим сыном Джоном, а также брат невесты Кристофер Шварценеггер. Будущий жених находился в прекрасном расположении духа. Для гольфа он выбрал брюки цвета хаки, синюю рубашку и черную бейсболку.

Отметим, что Прэтт часто играет в гольф и делится фото с поля.

Поупражнявшись в забрасывании мяча в лунку, счастливый жених отправился домой переодеться и спустя несколько часов обвенчался со своей возлюбленной, пишет Daily Mail.

В Instgarm звезды «Стражей Галактики» появился снимок счастливых молодоженов. «Вчера у нас был самый лучший день в нашей жизни. Мы стали мужем и женой перед лицом Господа Бога, наших семей и тех, кого любим», — написал новоиспеченный муж.

«Мы так счастливы, что начинаем новую главу в нашей жизни. Мы очень признательны нашим близким и друзьям, кто поддержал нас, а также мистеру Джорджио Армани, который создал для Кэтрин это великолепное свадебное платье, а для меня — этот совершенный костюм. Этим утром мы ничего не чувствуем, кроме счастья», — завершил актер свой пост.

Напомним, что о пара объявила о помолвке в январе спустя шесть месяцев после того, как влюбленные начали встречаться. Звезда «Мстителей» ранее был женат на Анне Фэрис. В этом браке у них родился сын Джек, которому сейчас шесть лет.

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Прэтт перед свадьбой с дочерью Шварценеггера сыграл в гольф
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