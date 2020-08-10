«Терминатор» стал дедом: у Кэтрин Шварценеггер и Криса Прэтта родился ребенок

Арнольд Шварценеггер стал дедом! Его старшая дочь Кэтрин, состоящая в браке с актером Крисом Прэттом, родила своего первенца. Эту информацию еще 7 августа подтвердил журналистам брат девушки — 26-летний актер Патрик Шварценеггер.

«У них все отлично, только что подарил ей маленький подарок», — цитирует парня издание ET.

Известно, что на днях вся семья «Терминатора» собралась в доме Кэтрин в Калифорнии и навещала ее с цветами в местной больнице.

Добавим, что звезда «Стражей галактики» Крис Прэтт уже был женат и имеет сына, которому скоро исполнится восемь. Для писательницы Кэтрин, которая на 10 лет младше своего мужа, это первый брак и первые роды. Она начала встречаться с актером в 2018 году, а в июне 2019-го они поженились. Сообщается, что супруги была даже благодарны вынужденной самоизоляции, потому что смогли вдоволь провести время друг с другом и насладиться беременностью.

Сам Арнольд Шварценеггер очень взволнован появлением первого внука. Недавно он появился в телепередаче The Tonight Show с Джимми Фэллоном и сказал следующие слова.

«Задумайтесь на секунду… Слились три генофонда: Кеннеди, Шварценеггер и Прэтт (жена Арнольда и мать Кэтрин — Марией Шрайвер — является племянницей президента Джона Кеннеди, — прим. авт.). Мы можем сделать все. Мы можем пойти и разрешить кубинский ракетный кризис… Мы можем начать тренировать динозавров. Подумайте об этом!»

Родственники новоиспеченных родителей говорят, что Крис и Кэтрин по-настоящему счастливы друг с другом. А вот пол и имя их ребенка в прессу пока не просочились. Ожидаем.