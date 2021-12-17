«Сейчас нет таких пересечений»: Медведева рассказала об отношениях с участницами Comedy Woman

Как отметила юмористка, она со многими общается.

Бывшая участница Comedy Woman Наталия Медведева в шоу «Петя любит выпить» заявила, что поддерживает отношения с некоторыми участницами проекта.

«Мы со многими общаемся. Я могу набрать Варнаве. Мы с ней поболтаем на какую-нибудь тему. У Борщевой недавно в гостях была. С Ангарской мы дружим. У нас дети дружат. Просто сейчас нет таких пересечений. Ты дружишь, не потому что ты работаешь. Если ты в одном коллективе, то не обязан быть друзьями». Наталия Медведева

Как заметила Наталия Медведева, в команду «Федор Двинятин» они сами собрались вместе, но не все получилось. «Были недопонимания. Я там была на них за одно обижена, они — за другое. Все правы, но никто не принял точку зрения другого», — заявила Наталия Медведева.

Напомним, что проект Comedy Woman выходил с 2008 по 2019 год. В мае 2020 года стало ясно, что шоу закрыто навсегда.

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