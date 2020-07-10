Звезда Comedy Woman Наталия Медведева рассекретила имя младшего сына

Актриса счастлива в браке уже 12 лет и воспитывает двоих детей.

Самая безбашенная из актрис Comedy Woman, 35-летняя Наталия Медведева, провела в своем Instagram стрим с подписчиками. Звезда рассказала много личного, а также приоткрыла тайну о втором ребенке.

Медведева стала мамой во второй раз почти два года назад, и все это время фанаты не знали имя ее ребенка. И, наконец, актриса обнародовала, что младшенького зовут Тимофей. Причем, выбор был непростым, мать созналась, что даже обращалась к специалистам:

«Я не понимала, как надо выбирать имя, — пояснила актриса. — Я в принципе была согласна со всеми предложениями мужа. Но потом мы обратились за помощью. Нам подобрали 10–12 имен, из которых мы уже выбрали конечный вариант».

Что касается старшего сына, то проблем с выбором имени у молодых родителей не было — его назвали Ильей. Ему, к слову, в этом году исполнится 5 лет.

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Напомним, Медведева замужем за кавээнщиком Александром Коптелем. Звезда юмора тщательно оберегает свою семью от посторонних, считая, что от этого риск развода снижается.