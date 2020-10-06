«Устала»: Наталия Медведева призналась в проблемах со здоровьем

35-летняя актриса Наталия Медведева уже давно не делится свежими селфи. Поклонники заметили, что в Stories своего микроблога артистка выходит лишь в масках и накладывает фильтры. Недавно телеведущая открыла тайну своего «исчезновения» из Сети.

Дело в том, что Медведевой поставили диагноз: периоральный дерматит. Знаменитость опубликовала кадры состояния кожи лица. А также Наталия сообщила, что борется с высыпаниями уже с весны.

«Вот так выглядит кожа моего лица на данный момент… Периоральный дерматит. Хроническая штука, как оказалось. Это со мной впервые. Оно выпуклое… Иногда жутко сохнет… Иногда почесывается… Иногда жжет. Это продолжается в общем уже с весны», — пожаловалась актриса.

Отметим, что подписчики Натальи не остались равнодушными и подбодрили актрису:

«Поправляйся!», «Все будет хорошо. Главное — это не впадать в уныние».

Поддержала коллегу и подругу Надежда Ангарская. Резидент Comedy Woman написала:

«А я люблю тебя любую, потому что ты — это ты».

Судя по словам Медведевой, женщине трудно было решиться и написать такой пост.

«Никому такого не пожелаю», — резюмировала актриса.

Отметим, что не только Наталия Медведева стала более лояльно относиться к своему внешнему виду. Но и другие звезды шоу-бизнеса понемногу перестают скрывать несовершенства своего тела. Например, еще одна коллега актрисы — Екатерина Скулкина — недавно показала себя без косметики.