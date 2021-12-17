Коллега-актриса назвала «мужчину мечты» Криса Нота «сексуальным хищником»

После того, как в прессе появились обвинения актера Криса Нота («мужчина ее мечты» или мистер Биг в сериале «Секс в большом городе») в изнасиловании двух женщин, к скандалу подключилась актриса Зои Листер-Джонс.

Она написала большой пост для Instagram, в котором назвала своего коллегу по цеху «сексуальным хищником», подтвердив, что Нот действительно вел себя с женщинами непристойно.

«Когда мне было двадцать, я работала в клубе в Нью-Йорке, которым владел Крис Нот, и в тех редких случаях, когда он появлялся там, он постоянно вел себя сексуально неприемлемо с другой женщиной-промоутером, — пишет Зои. — В том же году я была приглашена сниматься в сериал «Закон и порядок», и это был первый эпизод, когда Нот вернулся в качестве детектива после военной академии. Он был пьян на съемочной площадке. Во время моего допроса у него были 22 унции пива под столом, которые он пил между дублями. А один раз он подошел ко мне, обнюхал мою шею и прошептал: «Ты хорошо пахнешь». Я тогда ничего не ответила».

39-летняя актриса добавила, что Крис использовал на девушках свой образ «мужчины мечты», который был создан «Сексом в большом городе». На фоне нынешнего скандала она отметила, что даже хорошо, что мистер Биг умер в новом сериале. Мол, женские фантазии кончились — пришло время столкнуться с суровой реальностью.

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