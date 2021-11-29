Не золото и не бриллианты: стало известно, что Елизавета II хранит в сейфе и никому не показывает

Королева Елизавета II — одна из самых богатых в Великобритании. Ей принадлежат не только замки и земли, но и многочисленные драгоценности с бриллиантами и изумрудами. Однако в сейфе, который тщательно охраняется, она хранит вовсе не украшения.

Официальный представитель Ее Величества Эндрю Макфарлейн признался, что в сейфе она хранит официально заверенные завещания — свои и родственников. Всего там спрятаны более 30 документов, которые запечатаны в конверты. Об этом пишет People.

Напомним, в следующем году Елизавета II отметит 70-летие своего правления. Праздничные торжества запланированы на начало июня. В связи с этим всем британцам дадут четыре выходных дня.

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