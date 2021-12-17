Как приготовить новогодний салат «Шуба» без селедки
Видео
Как организовать порядок на кухне
Видео

В блеске золота: Лариса Долина облачилась в обтягивающее платье из мерцающих пайеток

В таком наряде звезда эстрады снялась для новогодней программы.

В блеске золота: Лариса Долина облачилась в обтягивающее платье из мерцающих пайеток
Лариса Долина. Фото: instagram.com/larisa.dolina.official/

66-летняя народная артистка Лариса Долина едва успевает перевести дух в череде нескончаемых новогодних концертов и программ. На этот раз звезда выбрала для выхода на сцену платье, в которое историк моды советует наряжаться в главную ночь года.

Долина облачилась в силуэтный наряд, исполненный из золотых пайеток, переливающихся ослепительным мерцанием при каждом движении звезды. Облегающий фасон подчеркнул стройную фигуру похудевшей артистки, а трендовые утрированные плечики добавили образу актуальности.

Лариса Долина. Фото: instagram.com/larisa.dolina.official/

Именно такой наряд можно взять на заметку тем, кто еще не определился с костюмом на Новый год. Главный зимний праздник историк моды Александр Васильев советует встречать в блестящем и зеркальном.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

ДолинаЗвездный стильЛариса ДолинаЛариса Долина последние новостиНовости google