Доказала, что она настоящая: Каменских в откровенном декольте поиграла грудью, как мячиками

Певица сняла процесс на видео и опубликовала в Сети.

34-летняя певица Настя Каменских славится не только своим вокальным талантом, хореографическими способностями и веселым нравом. Артистка регулярно будоражит поклонников в Сети откровенными кадрами. Однако, фанаты едва ли привыкли к ее фото в бикини, потому что на каждое новое реагируют как в первый раз.

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На этот раз красотка Каменских сняла видео. Под ритмичную музыку она поиграла своими упругими прелестями в открытом декольте, словно мячиками – грудь задорно прыгала в корсетном платье от встряски, которую артистка устроила на камеру.

Зрелище получилось впечатляющим и собрало массу комментариев под видео. Многие после просмотра признались, что теперь убеждены – грудь красотки Каменских настоящая.

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