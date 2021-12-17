Доказала, что она настоящая: Каменских в откровенном декольте поиграла грудью, как мячиками

34-летняя певица Настя Каменских славится не только своим вокальным талантом, хореографическими способностями и веселым нравом. Артистка регулярно будоражит поклонников в Сети откровенными кадрами. Однако, фанаты едва ли привыкли к ее фото в бикини, потому что на каждое новое реагируют как в первый раз.
На этот раз красотка Каменских сняла видео. Под ритмичную музыку она поиграла своими упругими прелестями в открытом декольте, словно мячиками – грудь задорно прыгала в корсетном платье от встряски, которую артистка устроила на камеру.
Зрелище получилось впечатляющим и собрало массу комментариев под видео. Многие после просмотра признались, что теперь убеждены – грудь красотки Каменских настоящая.
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