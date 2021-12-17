«Это провал»: Кети Топурия высказалась о творчестве Ольги Бузовой

Солистка «А Студио» открыто сказала то, что думает.

Феномен популярности экс-ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой, которая запела после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, по сей день будоражит последователей. Но профессиональные артисты не видят здесь каких-то секретов. Об успехе Бузовой на эстраде высказалась певица Кети Топурия, солистка группы «А Студио» в проекте «Стрелец-молодец» на YouTube.

Ведущая проекта завела тему про слабые вокальные данные некоторых артистов и поразилась тому, что у них при этом огромная армия поклонников. Топурия объясняет наличие аудитории просто: «Это потому что «Дом-2». У Бородиной тоже огромная аудитория, но она не поет», — объяснила певица.

Однако, для Топурии путь, которым пошла Бузова, не видится удачным. Поскольку выстроен не на том фундаменте.

«У этой девочки из-за того, что все на нее напали, у нее пошла агрессия. Но выходить и какие-то свои амбиции или кому-то что-то доказать – это провал. Поэтому все больше и больше получаешь хейт», — высказалась Топурия.

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