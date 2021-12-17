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Сладкая парочка: Клава Кока в крошечном черном платье сверкнула перед Кридом ножками в чулках

Певица и музыкант, по слухам, встречаются.

Сладкая парочка: Клава Кока в крошечном черном платье сверкнула перед Кридом ножками в чулках
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Краш» Клава Кока осенью отдыхала с Егором Кридом в Дубае. Подписчики отследили, что они вместе, сопоставили факты и теперь уверены – они встречаются. Сами артисты никак не комментируют отношения, но регулярно подпитывают почву новыми слухами.

Накануне они снова вместе появились на концерте. Выступая на одном мероприятии, артисты притянулись друг к другу и запечатлелись на память, временами страстно обнимаясь.

Клава Кока и Егор Крид. Фото: instagram.com/klavacoca/

Красотка Клава не упустила возможности сверкнуть прелестями перед Егором. Она нарядилась в маленькое черное платье и сетчатые чулки, которые приобрела совсем недавно и не может еще ими наиграться.

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

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