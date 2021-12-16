Вот-вот треснет: Клава Кока обтянула упругие бедра платьем на тонюсеньких тесемках

Певица Клава Кока приготовила для поклонников под Новый год музыкальный сюрприз. Красотка записала фит с Артуром Пирожковым и вот-вот его презентует публике.

Перед релизом Кока и Пирожков устроили прогрев слушателей, публикуя в Сеть отрывки их песни. При этом оба сняли видео для своих микроблогов, которым продолжают интриговать подписчиков.

В TikTok Клава Кока показала кадры, как она загадывает у елочки мужчину мечты. При этом красотка наряжена в достаточно оригинальное платье. Поверх монокини натянута тряпица с сеткой вместо рукава, а подол на тонюсеньких тесемках сбоку буквально трещит по швам на пышном бедре звезды.

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