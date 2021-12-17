Точно выпадет от такой тряски: забыв про приличия, Каменских показала, как прыгает ее грудь

Звезда украинской сцены Настя Каменских, прославившись как солистка дуэта «Потап и Настя», сейчас продолжает выступать сольно. Певица нарасхват – каждый ее день расписан по минутам.

Но в плотном графике красотка Каменских всегда найдет время на потеху в Сети. Исполнительницу поклонники обожают за игривый и легкий нрав, и она не перестает радовать их. В новом ролике для TikTok певица устроила встряску своему бюсту – получилось забавно и не без пикантных моментов.

Подобрав динамичный трек для съемки, Каменских всю энергию направила в зону декольте и показала, как прыгает ее грудь. Встряска получилась столь экстремальной, что, кажется, конфуза не избежать – прелести в следующую секунду точно выпадут.

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