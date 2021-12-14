Разошлась не на шутку: Каменских в топе с хлипкой шнуровкой в области декольте показала секси-танец

Певица не только талантливо поет, но и отлично двигается.

Звезда украинской сцены Настя Каменских давно перестала выступать в дуэте с Потапом, теперь каждый строит сольную карьеру. Красавица не только талантливо поет, но и при этом отлично танцует. И использует любую возможность не только на сцене, но и в жизни, чтобы блеснуть хореографией.

В новом ролике в TikTok Каменских вместо сцены выступила в ванной. Красотка в кроп-топе с хлипкой шнуровкой в области декольте и джинсовых юбке-шортах пустилась в отрыв, исполняя секси-движения.

Перед Новым годом Каменских решила устроить себе марафон стройности и похудения, ужесточив диету и более усердно тренируясь. Судя по всему, домашние танцы — один из пунктов ее плана.

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