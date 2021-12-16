Светятся от счастья: Виктория Дайнеко вышла в свет с новым возлюбленным

Накануне в Москве состоялась премьера фильма «Матрица. Воскрешение», которую посетили многие селебрити. Отметилась в кинотеатре и Виктория Дайнеко. Артистка пришла с новым возлюбленным. Им стал 28-летний актер Владимир Хацкевич.

Пара сидела в зале, мило держась за руки. Зрители отметили, что оба светились от счастья. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Напомним, что в 2017 году Виктория развелась с барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом после трех лет отношений. 3 октября 2015 года у них родилась дочь.

За плечами у Владимира тоже был брак. В 2018 году звезда фильма «На районе» и сериала «Улица» женился на актрисе Любови Ивановой, но их брак разбился о быт.

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