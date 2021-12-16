«Очень не хватало Татьяны Анатольевны»: Медведева призвала фанатов пожелать здоровья Тарасовой

Фигуристка обратилась к подписчикам со своей страницы в инстаграме.

Накануне стало известно, что Татьяна Тарасова попала в больницу. Заслуженный тренер не смогла посетить съемки финальной части «Ледникового периода». Все участники проекта желают Татьяне Анатольевне скорейшего выздоровления, а Евгения Медведева призвала сделать тоже самое всех своих фанатов.

«Вчера на съемках финала «Ледникового периода» очень не хватало Татьяны Анатольевны. Огромная величина в мире фигурного катания. Я горжусь знакомством с Вами. Очень прошу каждого пожелать здоровья великому тренеру и замечательному человеку», — написала Медведева.

Напомним, в «Ледниковом периоде» Евгения Медведева катается в паре с Даней Милохиным. Их дуэт – один из лидеров шоу и особенно любим именно Татьяной Тарасовой.

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