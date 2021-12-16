Редкий выход в свет: Мирослава Карпович в белоснежном платье с кружевом отправилась на бал

Мирослава Карпович многим знакома по сериалу «Папины дочки». Если ее коллега Лиза Арзамасова продолжила сниматься в кино, то Мирослава стала строить карьеру модели.

При этом она играет в театре, где и сблизилась с Павлом Прилучным. Звезда «Мажора» после развода с Агатой Муцениеце вскоре стал встречаться с Карпович. Однако о своих отношениях до сих пор они говорят редко.

Обычно Мирослава снимается в фотосессиях. Актриса с хрупкой фигурой демонстрирует женственные образы. Но порой ей нравится носить и косухи с кожаными лосинами.

Однако 16 декабря актриса поделилась кадрами, на которых предстала в белоснежном платье макси с кружевом. Она решила сделать высокую укладку с локонами и дополнить образ аксессуарами. Карпович собралась на благотворительный бал, где станет ведущей вечера.

«Спасибо за сборы на бал. Текст выучила», — похвасталась звезда.

Поклонникам не часто удается увидеть актрису. В этом году она участвовала в шоу «Вечерний Ургант». Это было ее первое появление на телевидении за долгие годы. Теперь она порадовала всех своим выходом в свет.

«До чего хорошенькая», «Очень нежный образ», «Принцесса», «Красота какая», «Платье такое милое», «Вы словно из сказки», «Очень скромно, но вам идет», «Безумно красивая», — стали писать пользователи Сети.

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