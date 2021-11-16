Акцент на щиколотки: Карпович в кожаном жакете и на шпильках изящно позировала перед камерой

Звезда «Папины дочки» в непривычном образе продемонстрировала свою красоту на фотосессии.

Мирослава Карпович знакома публике, так как снималась в «Папиных дочках». Потом свою карьеру в кино она решила не строить, а начала работать моделью. Актриса преобразилась, сменив прическу.

А год назад она стала встречаться с Павлом Прилучным. Теперь они уже не скрывают свой роман. Пока звезда «Мажора» снимается в новых фильмах, его избранница участвует в фотосессиях.

Для съемок Мирослава меняет самые разные наряды от вечерних платьев до шорт. В 35 лет она может похвастаться стройной фигурой. На днях актриса поделилась кадрами, на которых позировала в кожаном костюме.

Узкие брюки подчеркнули ее тонкие щиколотки, а приспущенный с плеч жакет позволил ей показать загорелую кожу. Шляпка с прямыми полями и босоножки на шпильке. Она изящно позировала перед камерой.

Поклонники привыкли видеть ее в нежных образах. Многие были удивлены и восхитились тем, как стильно она выглядит. «Ну, круто же! Образ и исполнение отличное, разная», «Очень красиво», «Какая ты хрупкая! Тебе так идут такие костюмы», «Необычно! Тут такая дерзкая», «Тебе идет», «Кожа в моде, и теперь я вижу, почему», «Ну эта шляпка — шик», «Крутая поза», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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