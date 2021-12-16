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«Будем встречаться»: Малькова рассказала, как планирует зарабатывать деньги

Художница воспитывает троих детей.

«Будем встречаться»: Малькова рассказала, как планирует зарабатывать деньги
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova

После развода с Романом Мальковым, который в мае стал мужем Анастасии Макеевой, его бывшая жена Светлана осталась жить в Словении. В Любляне у нее есть своя художественная школа. А недавно Малькова открыла онлайн-магазин по продаже корейской косметики. Останавливаться на этом многодетная мама не планирует.

«Светлана, хотим вас видеть на ТВ в роли ведущей», — пишут Мальковой пользователи Сети.

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Скриншот: instagram.com/svetamalkova

«Нет, на ТВ не пойду, но свой YouTube-канал планирую создать. Так что будем встречаться», — написала Светлана.

Напомним, недавно Малькова побывала в Париже, где отметила свой день рождения. Об этой поездке негативно высказался ее старший сын Андрей и Анастасия Макеева.

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