Как приготовить салат оливье к Новому году: оригинальный рецепт
Видео
Как бедра сделать стройными
Видео

«Выглядел странно»: Елена Яковлева рассказала о съемках с Филиппом Киркоровым

Актриса и поп-король снялись в картине «Последний богатырь: Посланник Тьмы».

«Выглядел странно»: Елена Яковлева рассказала о съемках с Филиппом Киркоровым
Елена Яковлева. Фото: Global Look Press

В фильме «Последний богатырь: Посланник Тьмы» снялся звездный состав: Сергей Бурунов, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева и Филипп Киркоров. Поп-король сыграл Жар-птицу, а Яковлевой досталась роль Бабы-Яги.

На съемочной площадке актриса увидела Киркорова в непривычном образе.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

«Жар-птицу в исполнении Киркорова я увижу только на экране. Роскошные птичьи перья рисовались на компьютере, а снимался Филипп в специальном обтягивающем комбинезоне синего цвета. То есть он практически голый перед нами предстал и выглядел странно, абсолютно не был похож на свой сценический образ. Мы привыкли видеть его все время в чем-то безумно модном. Стразы, кричащие брендовые наряды. А тут ничего этого не было…», — цитирует Яковлеву 7Дней.

Добавим, премьера фильма Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Посланник Тьмы» запланирована на 23 декабря.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Елена ЯковлеваЕлена Яковлева последние новостиФилипп КиркоровФильм "Последний богатырь"