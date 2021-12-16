«Выглядел странно»: Елена Яковлева рассказала о съемках с Филиппом Киркоровым

В фильме «Последний богатырь: Посланник Тьмы» снялся звездный состав: Сергей Бурунов, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева и Филипп Киркоров. Поп-король сыграл Жар-птицу, а Яковлевой досталась роль Бабы-Яги.

На съемочной площадке актриса увидела Киркорова в непривычном образе.

«Жар-птицу в исполнении Киркорова я увижу только на экране. Роскошные птичьи перья рисовались на компьютере, а снимался Филипп в специальном обтягивающем комбинезоне синего цвета. То есть он практически голый перед нами предстал и выглядел странно, абсолютно не был похож на свой сценический образ. Мы привыкли видеть его все время в чем-то безумно модном. Стразы, кричащие брендовые наряды. А тут ничего этого не было…», — цитирует Яковлеву 7Дней.