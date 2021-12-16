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«Всегда виноваты двое»: Курбан Омаров озвучил причину развода с Ксенией Бородиной

Блогер пришел на программу «Давай поженимся!» за невестой.

«Всегда виноваты двое»: Курбан Омаров озвучил причину развода с Ксенией Бородиной
Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: Global look press

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров снова оказался в центре внимания. Мужчина стал героем передачи «Давай поженимся!» на Первом канале. Разумеется, его прошлые отношения стали в какой-то момент предметом обсуждения.

В частности, Лариса Гузеева спросила, почему Курбан и Ксения все-таки развелись. Омаров долго и тщательно подбирал слова.

Курбан Омаров. Кадр из программы «Давай поженимся!» / Первый канал

«Я не пришел на эту передачу кого-то обвинять или себя защищать. Скажу, что я далеко не идеальный человек, у меня очень сильный характер, во многих вопросах могу не уступить. Но мне кажется, в отношениях не бывает одного виноватого. В отношениях всегда виноваты двое. У нас просто не получилось», — рассказал бывший Бородиной.

Гузеева согласилась с женихом. И все-таки ответ ей показался недостаточным, она попросила конкретизировать.

«Эмоции. Мы просто с ними не справились. Мы оба эмоциональные очень сильно люди», — назвал причину разрыва Омаров.

Напомним, Омаров стал вторым мужем Бородиной. Они прожили в браке почти 6 лет, у них растет дочь Теона.

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