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«Эта фраза теперь будет преследовать всегда»: Гузеева получила удар от собственного ребенка

Актриса и телеведущая рассказала, что произошло.

«Эта фраза теперь будет преследовать всегда»: Гузеева получила удар от собственного ребенка
Лариса Гузеева. Кадр из программы "Давай поженимся!" / Первый канал

Звезда «Жесткого романса», телеведущая Лариса Гузеева вернулась к съемкам шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Здесь телесваха помогает одиноким сердцам обретать друг друга. Обсуждая личную жизнь героев, актриса иногда раскрывается сама, причем довольно откровенно и неожиданно.

В новом выпуске передачи речь зашла о детях, которые иногда причиняют невероятную боль своим родителям, в особенности матерям.

«Ни от кого обиднее мы не получаем ударов, как от своих детей», — согласилась актриса.

Гузеева разоткровенничалась, что недавно получила от собственного ребенка удар: «Один из моих детей недавно сказал мне: «Лучше бы у тебя денег не было. Но ты бы была со мной». Меня эта фраза теперь будет преследовать всегда».

Лариса Гузеева с детьми Ольгой Бухаровой и Георгием Толордавой. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Кто именно – сын или дочь – так больно укололи ее, она не сказала. Напомним, что у Гузеевой есть 29-летный сын Георгий Толордава и 21-летняя дочь Ольга Бухарова.

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